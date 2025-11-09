Kocaeli’de parfüm fabrikasında facia: 6 kadın işçi hayatını kaybetti! 3 kişi gözaltında

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, parfüm dolum tesisinde yangın çıktı. Büyük oranda alkol içeren parfümler peş peşe patlayınca, 6 kadın işçi hayatını kaybetti. İhmali olan 3 kişi gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan parfüm imalathanesinde yangın çıktı. Adeta karton kutu gibi yanan binadan geriye ise iskeleti kaldı. İlk belirlemelere göre 6 kadın işçi hayatını kaybetti. Biri ağır 7 işçi de yaralandı. Adli soruşturma için bir Cumhuriyet başsavcı vekili, 2 Cumhuriyet Savcısı ve bilirkişi heyeti görevlendirildi. Durumu ağır olan yaralı ise Şehir Hastanesine sevk edildi. Tabelası dahi bulunmayan tesisisin geçen yıl CİMER'e şikayet edildiği ortaya çıktı. Şikayette, tesiste yaklaşık 15 kişinin çalıştığı, çoğunun sigortasız olduğu, iş güvenliğinin bulunmadığına yer verildi.

BiR KiŞiNiN DURUMU AĞIR

Olay yerinde incelemelerde bulunan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Saat 09.00 sıralarında Dilovası ilçemizde bir iş yerinde meydana gelen yangın sonucu maalesef 6 vatandaşımızı kaybettik. Bu olayda yine 1 vatandaşımızın durumu yanık sebebiyle ağır olmakla birlikte 7 tane yaralımız var. Hastalarımızın birinin tedavisi Şehir Hastanesi'nde yapılacak. Diğer hastalarımızın da durumu ona göre nispeten iyi. Onların da tedavisi Devlet Hastanesi'nde devam ediyor. Olayın ilk anından itibaren tabii ki arkadaşlarımız öncelikle yangını söndürme, aramakurtarma, cesetlere ulaşma faaliyetlerini icra ettiler. Yangın çok kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Soğutma çalışmaları da yapıldı" dedi.



3 KIŞI GÖZALTINDA



Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca, kozmetik fabrikasında çıkan yangınla ilgili başlatılan soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin yakalanması için polis harekete geçti. İş yeri sahibi K. O., Yalova'da yakaladı. K.O'nun telefonlarını kapatıp kayıplara karışan oğlu İ.O ise her yerde aranıyor. 2 vardiya amirinin de gözaltına alındığı açıklandı.



Feci olayda hayatını kaybedenler arasında 18 yaşındaki Tuğba (sağda) ve 15 yaşındaki Nisa Taşdemir kardeşler de var.

