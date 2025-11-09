Kırşehir’de feci kaza: “Sesinde huzur var” diyen Berat motosikletle can verdi

Kırşehir'de önceki gece korkunç bir kaza yaşandı. Berat Yağız, motosikletiyle seyir halindeyken karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Hastaneye kaldırılan Yağız kurtarılamadı. Gencin kazadan günler önce motosikleti için yaptığı “Sesinde huzur var” paylaşımı ise yürekleri dağladı.

