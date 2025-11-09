Bayrampaşa’da öğretmenden öğrencilerine akılalmaz disiplin cezası: Birçok öğrenciyi hastanelik etti!

Sözde beden eğitimi öğretmeni Yiğit D., 10. Sınıf öğrencilerine gürültü cezası verdi. Ördek yürüyüşü ve sürünme gibi işkenceler, birçok öğrenciyi hastanelik etti...

Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025

İstanbul Bayrampaşa'daki Şehit Büyükelçi İsmail Erez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde geçtiğimiz eylül ayında yaşanan olayda, beden eğitimi öğretmeni Yiğit D. (28), gürültü yaptıkları bahanesiyle dersine girdiği öğrencilerine akılalmaz bir ceza uyguladı. 'Disiplin cezası' adı altında öğrencilerine okul bahçesinde ördek yürüyüşü ve yerde sürünme gibi ağır hareketler yaptırdı. Gittikçe ağırlaşan ceza, bir ders saati boyunca sürdü. 10. Sınıf öğrencisi K.I.'nın ailesi çocuklarının vücudundaki morlukları görünce hastaneye gitti.

Mağrur K.I. (takvim.com.tr) DERS BOYUNCA YERLERDE SÜRÜNDÜK Darp raporu alan aile savcılığa giderek öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu. Mağdur öğrenci savcılıktaki ifadesinde, "Arkadaşlarım çok gürültü yapınca bir öğretmen bizi salondan çıkardı. Kendi öğretmenimiz bunu öğrenince erkek öğrencilere ceza verdi. Ders boyunca yerde süründük. Sonrasında vücudumda morluklar oluştu, hastaneden rapor aldım ve şikâyette bulundum" dedi.

Bayrampaşa İsmail Erez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (takvim.com.tr)

VELİLER İSYANDA Mağdur öğrencinin velisi Musa I. (51), "Çocuk gece uyuyamayınca annesine ağrısı olduğunu söyledi. O saate kadar konuşmadı, muhtemelen korktu. Hastaneye götürdük ve rapor aldık. Diğer öğrenciler de aynı durumu yaşamış. Biz şikayetçi olduk ama öğretmen hala derslere giriyor" ifadelerini kullandı.