Yüzyılın konut projesi “500 bin ev” için vatandaşlar kolları sıvadı: Başvurular pazartesi başlıyor!

Yüzyılın konut projesi olan “500 bin ev” için vatandaşlar kolları sıvadı. Yoğun ilgi nedeniyle TOKİ çağrı merkezine gelen aramalar yüzde 100 arttı. Bilgilendirme stantları ziyaretçi patlaması yaşadı. Başvurular, pazartesi başlıyor...

Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025

