Şırnak’ta minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 13’ü çocuk, 19 yaralı

Şırnak’ta özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı,13’ü çocuk toplam 19 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 12:38

Şırnak'ta özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine ait minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 13'ü çocuk 19 kişi yaralandı.

N.Y. yönetimindeki özel bir rehabilitasyon merkezine ait 33 AFY 551 plakalı servis minibüsü, Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü Kavşağı'nda, Abdurrahman T'nin kullandığı 61 AGZ 251 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Şırnak Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan ve il Emniyet Müdürü Volkan Sazak, hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret ederek durumları ile ilgili bilgi aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

