Malatya’da kahreden olay! 19 yaşındaki Işılay evinde asılı bulundu | Hastanede yaşam savaşını kaybetti

Malatya Yeşilyurt’ta 6 Kasım Perşembe günü 02.30 sıralarında Işılay D. (19), yakınları tarafından evinde tavana iple asılı halde bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Genç kadın ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

Malatya Yeşilyurt'ta 6 Kasım Perşembe günü 02.30 sıralarında Işılay D. (19), yakınları tarafından evinde tavana iple asılı halde bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Genç kadın ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Işılay'ın yaşamına son verdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN