İzmir’de dev operasyon! Saraçlar suç örgütü çökertildi: 1 milyar 800 milyon TL’lik kara para trafiği ortaya çıktı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saraçlar suç örgütüne eş zamanlı operasyon yaptı. Baskınlarda 2’si kamu görevlisi 23 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saraçlar suç örgütüne eş zamanlı operasyon yaptı. Baskınlarda 2'si kamu görevlisi 23 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 çek, 1 milyon TL değerinde 1 senet, 98 uyuşturucu hap ele geçirildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar 800 milyon.

