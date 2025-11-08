Emine Erdoğan'dan Topkapı Sarayı Saat Müzesi'nin açılışına ilişkin paylaşım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, katılmış olduğu Topkapı Sarayı Saat Müzesi'nin açılışına ilişkin sosyal medyada paylaşım yaptı.

Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 11:18

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Topkapı Sarayı Saat Müzesi'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen "Topkapı Sarayı'nda Zaman ve Sanat" programına katıldı. Katıldığı programa ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, Topkapı Sarayı Saat Müzesi’nin açılışı dolayısıyla düzenlenen “Topkapı Sarayı’nda Zaman ve Sanat” programına katıldı. (AA)

"MEDENİYETİMİZ ESTETİK ANLAYIŞLA YOĞRULMUŞ BİR DEĞER"

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Zamanın yalnızca ölçülen bir kavram değil, medeniyetimizin estetik anlayışıyla yoğrulmuş bir değer olduğunu hatırlatan Topkapı Sarayı'nda Zaman ve Sanat Müzesi'nin düşünceye, sanata ve tarihe ilham olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında açılış programına ilişkin bir videoya da yer verdi.

