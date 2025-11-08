Düzce'de tahtalarını sökerken ahşap ev yıkıldı: altında kalan sahibi öldü
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bahçesindeki ahşap bağ evini sökmeye çalışan Dursun Sandal, ahşap evin yıkılması sonucu tahta yığınlarının altında kalarak hayatını kaybetti. Savcılığın cesedi incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bahçesindeki ahşap bağ evini sökmeye çalışan Dursun Sandal (82), yapının yıkılması sonucu tahta yığınının altında kalarak hayatını kaybetti.
AHŞAP BAĞ EVİNİN TAHTALARINI SÖKMEYE ÇALIŞIRKEN YAPI YIKILDI
Olay, sabah saatlerinde Akçakoca ilçesine bağlı Ayazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Dursun Sandal, bahçesinde bulunan eski ahşap bağ evinin tahtalarını sökmeye çalıştığı sırada yapı yıkıldı. Sandal, yapının yıkılmasıyla tahta yığınının altında kaldı.
CANSIZ BEDENİ TAHTALARIN ALTINDAN ÇIKARTILDI
İhbarla bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Tahtaların altından çıkartılan Dursun Sandal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sandal'ın cansız bedeni Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.