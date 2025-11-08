Alev alev yanan mutfak tüpü yüklü kamyonet küle döndü

Antalya'nın Alanya ilçesinde mutfak tüpü yüklü bir kamyonette çıkan yangın aracı küle döndürdü. Olaya şahit olan görgü tanığı ise 'Evin önüne oturdum arabanın yanışını seyrettim' dedi.

Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 15:10

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün gece saatlerinde yanan mutfak tüpü yüklü kamyonet küle döndü, görgü tanığı o anları, "Evin önüne oturdum arabanın yanışını seyrettim'' sözleriyle anlattı.

Yangın, gece saat 02.00 sıralarında Alanya'nın Cikcilli Mahallesi Seyir Terası Mevkii'nde park halinde bulunan mutfak tüpü yüklü kamyonette meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede aracı sardı.

KAMYONETTE KALAN TÜPLER ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kamyonette bulunan tüplerin bir kısmını yanmadan uzaklaştırmayı başardı. Ancak kamyonette kalan tüpler alevlerin arasında kaldı.

"ARABANIN YANIŞINI SEYRETTİM"

Kamyonetin yandığı anlara şahit olan gördü tanığı "Araba geldi burada yüksek yerde manzara izleyeceklermiş. Arabanın ön tekeri çukura düşünce arabayı zorladıktan sonra arabanın ön tarafı alev aldı. Evin önüne oturdum arabanın yanışını seyrettim. İtfaiye hemen geldi. Araçtakiler araba yanarken aşağıya doğru gittiler'' dedi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında kamyonet kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

