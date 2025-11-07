Tesla’dan Elon Musk’a 878 milyar dolarlık dev paket

Tesla Yönetim Kurulu, Elon Musk’a 878 milyar dolarlık hisse bazlı ödeme paketi sunarken, reddedilmesi halinde Musk’ın şirketten ayrılma riski gündemde. Onaylanması durumunda Musk tarihin ilk dolar trilyoneri olacak

Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025

Tesla Yönetim Kurulu şirket tarihinin en büyük kararını hissedarlara sundu. Elon Musk'a 878 milyar dolarlık hisse bazlı ödeme paketi verilecek ya da kurucu patronun şirketten ayrılma riski göze alınacak. Kararın oylanacağı genel kurul öncesi bazı büyük yatırımcılar bu ödeme paketine tam destek verirken, Norveç Varlık Fonu ve ABD'nin en büyük emeklilik fonu CalPERS ise şiddetle reddediyor. Tahminlere göre ödeme onaylanacak. Bu gerçekleşirse Elon Musk tarihin ilk dolar trilyoneri olarak tarihe geçecek.