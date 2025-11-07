Sapanca’nın ünlü bungalov ustası Muttalip Açıkgöz'den 60 milyonluk yatırım

Sapanca bungalov ev üretimi yapan Yozgatlı iş insanı Muttalip Açıkgöz, yaklaşık 4 ay önce firmasının üretimi bölümünü doğduğu topraklara taşıdı. 40 yıl önce göç ettiği memleketine geri dönen Açıkgöz, devlet desteğiyle yaptığı 60 milyon liralık yatırımla Yozgat'ta bungalov tipi ahşap ev üretimi tesisi kurdu. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi'nin danışmanlığında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yatırım teşvik belgesi alan Açıkgöz'e, 60 milyon liralık yatırım karşılığında Milli Emlak'tan Örencik köyünde 24 dönümlük arazi tahsisi yapıldı. Sapanca'da 850 metrekare, Yozgat'ta ise 800 metrekare kapalı alanı olduğunu bildiren Açıkgöz, 'Projemizin tamamlanmasıyla toplam 10 bin 500 metrekare kapalı alana ulaşacağız' dedi.

