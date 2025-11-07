Ordu Fatsa’da taş ocağında göçük! Burak Kilci ve Ahmet Şahin toprak altında kaldı

Ordu Fatsa'da bir taş ocağında önceki gün saat 17.00 sıralarında göçük meydana geldi. 25 yaşındaki iş makinesi operatörü Burak Kilci hayatını kaybetti. Kamyon şoförü Ahmet Şahin de toprak altında kaldı. Önceki gece yeni göçük tehlikesiyle ara verilen Şahin'i arama kurtarma çalışmaları, dün sabah yeniden başladı. Ancak yeni göçük tehlikesi nedeniyle gün içinde çalışmalara ara verildi. Ordu Valisi Muammer Erol, "Arama çalışmalarını sürdürmek riskli. Ne yapılması gerektiğine AFAD ekibi karar verecek" dedi.

