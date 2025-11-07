Müge Anlı'dan eşini bulması için yardım isteyen Halime Şahin: Oturduğum evi sattı, defalarca kez ihanete uğrattı

ATV’nin en çok izlenen sabah programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’e konuk olan ve aslen Yozgatlı olan Ankara Yenimahalle sakini Halime Şahin, 10 gündür kayıp olan eşi Osman Şahin’i arıyor. Halime Şahin eşi Osman Şahin'in oturdukları evi ve kendisine ait ziynet eşyalarını alıp gittiğini ve ulaşamadığını söyledi.

Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025 13:48

BENİM İSMİMİ AĞZINA ALMIYOR

47 yaşındaki Osman Şahin, 21 Ekim'de 27 yıllık yuvasını terk edip Ankara'dan kayıplara karıştı. 18 gündür eşi Osman Şahin'e ulaşamayan Halime Şahin Müge Anlı ve Tatlı Sert Programına eşini aramak için katıldı. Halime Şahin, 18 gündür kayıp olan eşinin evlerini sattığını ve kendisine ait olan ziynet eşyaları aldığını ifade etti. Eşine öfke dolu olan Halime Şahin, "Evi kime sattı? Tefecilerden borç mu aldı? Kadınlara mı yedirdi?" diyerek eşinin kendisini aldattığını da dile getirdi.

Kendisini defalarca aldattığını söyleyen Halime Şahin eşinin telefonunda başka bir kadına "Ayaklarının altına kurban olurum." şeklinde mesaj attığını söyledi. Halime Şahin, eşinden hiçbir şekilde bu sözleri duymadığını bunları hak etmediğini ifade etti. Halime Şahin, "Bana bir gün Halime demedi. Benim ismimi ağzına almıyor. Çektiğim çile, bana bunu mu layık görüyordun Osman?"

EŞİMİN TELEFONUNDA HAMİLEYİM MESAJI GÖRDÜM

Halime Şahin kendisini defalarca aldatan eşine rağmen "Eşimden başka birisini görmedim, birini görürsem gözüm kör olsun" diye dualar ettiğini söyledi. Başka bir kadının eşine, "Hamileyim" diye mesaj attığını da ekledi.

Canlı yayına katılan görgü tanığı, "Osman Şahin'i 10 gün önce Yozgat'ta gördüm. Çobancılık için sorular sordu." söylemlerinin ardından Osman Şahin'in parasız kaldığını ve çobancılığa başladığını düşündürttü.

