Minik Duru’nun kalbi dört bebeğe umut oldu

Konya’da bir yaşındayken yaşamını yitiren Duru bebeğin kalbi, karaciğeri ve böbrekleri dört bebeğe hayat verdi. Anne Devrim Canlı, “Duru başka bedenlerde yaşıyor, o hala bizimle. İnsanlar organ bağışçısı olsun” çağrısında bulundu.

Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

Konya'da yaşayan Devrim ve Onur Canlı çifti 2023 yılında bebekleri Duru'yu kucağına aldı. Ancak Duru, geçen yıl bir yaşındayken yatağında ters dönünce nefessiz kaldı. Canlı çifti, Duru'yu hastaneye götürdü. Duru bebek, hızlı müdahaleyle yeniden hayata döndü. Ancak 1 ayın sonunda beyin ölümü gerçekleşti.



Duru'nun bağışlanan kalbi, karaciğeri ve böbrekleri ise 4 bebeğe umut oldu. Kızlarının ölümüyle büyük üzüntü yaşayan Devrim ve Onur Canlı çiftinin 4,5 ay önce bir kız bebekleri daha dünyaya geldi. Adını Umay koyan çift, Duru'nu acısını onunla unutuyor. Devrim Canlı, şunları söyledi: Duru, başka bedenlerde yaşıyor. O bizimle birlikte. Eğer bu kararı vermeseydim o zaman çok pişman olurdum. Kendimi o çocukların annelerinin yerine koydum. Bende dua ederek bir umut bekleyen annelerden olabilirdim. Bunu düşünerek hareket ettik. Beyin ölümü gerçekleştiğinde geri dönüşün olmadığını biliyorduk. Allah sabrını verdi ve bana bir hediye gönderdi. 3 ay sonra bebeğimin olacağını öğrendim. Şimdi hayatımızda Umay var. İnsanlar organ bağışçısı olsun.



1 yaşındaki Duru bebek, yatağında ters dönünce nefessiz kaldı. Ailesi organlarını bağışladı. Bağışlanan kalbi, karaciğeri ve böbrekleri ise 4 bebeğe umut oldu