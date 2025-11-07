Bodrum’da 6 gündür su yok: Vatandaş isyan etti

Bodrum’da uzun süredir devam eden su kesintileri vatandaşı çileden çıkardı. Evinde 6 gündür su akmayan Çağatay Yavuz, belediye binası önünde 5 litrelik suyla duş alarak tepki gösterdi: “Yeter artık, iş bilmezler bıraksın gitsin.”

Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025

CHP'li belediyeler altyapı ve hizmette sınıfta kaldı. Bodrum da bu iş bilmezlikten nasibini aldı. Yaz kış suyu akmayan Bodrum, vatandaşı zor durumda bıraktı. Tam 6 gündür evinde su akmayan Çağatay Yavuz adlı Bodrum sakini de çıldırdı. Yavuz, soluğu belediye binasının önünde aldı. 5 litrelik su ile saçını köpükle yıkayıp duş aldı. Susuzluk yüzünden hijyen sorunu yaşadığını söyleyip saçkırana yakalandığını anlattı, yönetime sert çıktı:



İnsanlar maalesef hijyene hasret kalmış durumdalar. Sular, yaz başından beri sürekli gidip geliyor ama beni bu raddeye getiren şey son 6 gündür hiç su olmaması. Gerçekten yeter artık. İş bilmezler bıraksın gitsin artık