Uzayda mangal yapıldı!

Dünya bunu da gördü! Çin'e ait Tiengong Uzay İstasyonu'ndaki Çinli taykonotlar, uzayda ilk kez mangal yaptı. Et ve tavuk kanadı pişirerek tarihe geçti. Deney, 'Dumansız fırın' teknolojisiyle gerçekleştirildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

Dünya bunu da gördü! Çin'e ait Tiengong Uzay İstasyonu'ndaki Çinli taykonotlar, uzayda ilk kez mangal yaptı. Et ve tavuk kanadı pişirerek tarihe geçti. Deney, "Dumansız fırın" teknolojisiyle gerçekleştirildi. İstasyona kurulan özel bir dumansız fırında et ve tavuk kanatları pişirildi. Öte yandan uzmanlara göre bu sistem, uzayda ilk defa sıcak, taze pişmiş yemek tüketimi anlamında önemli bir dönüm noktası. Yeni geliştirilen teknolojiler sayesinde taykonotların menüsü artık çok daha zengin. Çinli yetkililer, uzay istasyonundaki yemek çeşitliliğinin 190 ürüne ulaştığını belirtiyor. Artık taykonotlar sadece hazır gıdalarla değil; taze sebzeler, kekler ve yeni pişirilmiş etlerle beslenebiliyor.