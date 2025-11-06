Sivas’ta servet bulundu! ’Altındağ’ efsanesi gerçek oldu | 71,5 milyar liralık rezerv keşfi: A Haber görüntüledi

KÖYLÜLER HEM ŞAŞKIN HEM UMUTLU 1972 yılında belde olan ve uzun süre bu statüsünü koruyan Kangal'ın Alacahan köyü 2013 yılında nüfusunun 2 binin altına düşmesiyle bu ünvanını kaybetti. Belde statüsünü kaybetmesi sonrası yaşanan göçlerle nüfusu 1000'lere kadar düşen köylüler, yerleşim yerinin hemen yakınında altın rezervi bulunmasını şaşkınlık ve sevinçle karşıladı. Arama yapılan bölgenin bir bölümün Altındağ olduğunu belirten köylüler, köyün ilk kurulduğu dönemlerden beri yerin bu isimle anıldığını dile getirdi.

Sivas'ta servet bulundu! 'Altındağ' efsanesi gerçek oldu | 71,5 milyar liralık rezerv keşfi (DHA)

BURADA ÇALIŞANLAR KÖY HALKINDAN OLMALI

Köylülerden Nizamettin Kaval, köyün hemen yamacında bir süredir sahada arama ve sondaj çalışmaları yapıldığını belirterek, "Burası halk arasında Altındağ olarak biliniyor. Atalarımızdan, dedelerimizden bu zamana kadar hep Altındağ olarak biliniyordu. Burada çalışanların köyden olmasını isterim. Burada bu kadar altın rezervi bulundu. Öncelikle burada köy halkının çalışmasını istiyoruz. Dışarıdan kimseye öncelik tanınmasını istemiyoruz. Altın burada bulundu ve buranın halkının yararlanmasını istiyoruz" dedi.

'İSTİHDAM KONUSUNDA FAYDASI OLURSA SEVİNİRİZ'

Murat Karabulut ise "Biz atadan, dededen duyduğumuz kadarıyla da oraya Altındağ diyorduk. Biz altın çıkıp çıkmadığını da basından öğrendik. Burada bize bilgi veren olmadı. Bizim beklentimiz, faaliyete geçtiği zaman köyümüzün insanlarının faydalanması. Şu an dışarıdan getirdikleri işçileri çalıştırıyorlar. Buranın ekonomik açısından bölgemize katkı sağlamasını isteriz. Çıkan madenden bize bir şey verecek değiller. İstihdam noktasında faydası olursa seviniriz" diye konuştu.

Eşref Sağlam da "Sondaj çalışmaları yapılıyor. Dağın ismi de eskiden beri Altındağ'dır. Buradaki çalışma uzun zamandır yapılıyor. Alacahan'ın geleceği için en iyi hizmeti vermelerini istiyoruz. Buradaki halkı da gözetmeleri lazım. Halkın çıkarlarını da sağlamaları lazım" ifadelerini kullandı.

Köyün yaşlıları arasında yer alan Ali Paslı (88) da eskiden beri Altındağ'ı bildiklerini belirterek, "Büyüklerimiz bize burada çok eskiden altın bulunduğunu ama geri kapatıldığını söylemişlerdi. O nedenle biz adını hep Altındağ olarak bildik" dedi.

Köylüler, tarama yapılan sahanın yerleşim yerine çok yakın olması nedeni ile maden işletmesi açıldığında köyün taşınma ihtimali olmasının endişesi taşıdıklarını da dile getirdi.

