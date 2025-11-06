Sivas'ta servet bulundu! 'Altındağ' efsanesi gerçek oldu | 71,5 milyar liralık rezerv keşfi: A Haber görüntüledi
Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Alacahan köyü yerleşim yerine çok yakın noktada yaklaşık 2 yıldır süren sondaj çalışmaları sonucunda tahmini değeri 71,5 milyar lira olan, 424 bin ons altın rezervi bulundu. Köylüler, çok eski tarihlerden beri arama yapılan alanın 'Altındağ' olarak isimlendirildiğini, bu bölge altın rezervi keşfedilmesinin anlamlı olduğunu ifade etti. A Haber bölgeden görüntüledi.
Erdemir'in bağlı ortaklığı Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ermaden) tarafından Kangal ilçesi Alacahan köyü mevkisinde yaklaşık 2 yıldır yürütülen arama faaliyetlerinde yaklaşık 14,9 milyon ton cevherde ortalama 0,89 gram-ton altın tenörüyle 424 bin ons altın içeriği tespit etti.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) da yapılan bilgilendirmede, söz konusu kaynağın Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) ve Australasian Joint Ore Reserves Committee (JORC) standartlarına uyumlu olarak hazırlanan 'Mümkün Kaynak' düzeyinde raporlandığı belirtildi.
SONDAJ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Ermaden tarafından Alacahan sahasında yapılan çalışmalar, 5 bin 804 hektarlık ruhsat sahasında bugüne kadar 45 hektarlık alanda yürütülen sondaj faaliyetleriyle gerçekleştirildi. Toplam 360 karotlu sondajda 96 bin 649 metre delme işlemi tamamlandı ve 96 bin 533 ateş analizi sonucu elde edildi. Analizler, uluslararası geçerliliğe sahip Bureau Veritas Ankara Laboratuvarı tarafından yürütüldü.
Mevcut modelleme alanında dolgu sondajlarına devam eden Ermaden, sahanın henüz sondaj yapılmamış potansiyel bölgelerinde de yeni arama çalışmaları planlanıyor. Dolgu sondajları ve devam eden kaynak artırımı çalışmaları sonrasında yeni veriler doğrultusunda, kaynak sınıflandırmasının güncellenmesine ve rezerv hesaplamalarına yönelik fizibilite çalışmalarına geçilecek.