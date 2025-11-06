Komşu odasını mahkeme yoluyla kendi dairesine kattırdı

Samsun’da 2+1 daire alan M.P., ekspertiz raporunda dairenin 3+1 olduğu ortaya çıkınca, yan dairedeki odanın kendisine ait olduğu yönünde dava açtı. Mahkeme ve Bölge Adliye Mahkemesi kararıyla haklı bulundu; M.P., mahkeme kararını icra ettirerek odayı dairesine kattı.

Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025

Samsun'da M.P. adlı öğretmen, 2+1 daire satın almak için bankaya kredi başvurusu yaptı. Ekspertiz raporunda dairenin 2+1 değil 3+1 olduğu belirtildi. Bir odanın yan daireye katıldığı tespit edildi. M.P. yan evde görülen odanın kendi dairesine katılması için komşusu M.K.'ya dava açtı. Kazandı. Mahkeme söz konusu odanın davacıya ait olduğuna hükmetti

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 6'ncı Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı onadı. Bu karar üzerine M.P., mahkeme kararını icraya verdi. Dava konusu eve usta getirdi. Komşudaki bir odanın duvarını yıktırıp kendi evine dahil ettirdi. "Evimin diğer kısmına kavuştuğum için mutluyum" dedi