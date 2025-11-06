Dehşet gecesi | Kocası sopayla başına vurdu! 16 gün yoğun bakımda kaldı

Antalya’da yaşayan Ukraynalı Iryna, eşi Mehmet Ali Diğer tarafından darp edildi. Ölümden döndü. Cani koca “Ben yapmadım” dedi. Ama mahkeme bunu kayda değer bulmadı! Telefon kayıtlarını isteyip tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025

Korkunç olay 5 Temmuz'da saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Otelde vardiyalı çalışan Iryna Melnychuk Diğer, mesai sonrası servisten inip evine yöneldi. Bu sırada arkasında ses duydu. İddiaya göre uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Mehmet Ali Diğer, başına sopayla defalarca vurdu. Yere düşen ve elleriyle başını korumaya çalışan kadının sol elinde çok sayıda kırık, başında yarılma oluştu. Iryna Melnychuk Diğer, telefonuyla KADES uygulamasını kullandı. Komşuları tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. 16 gün yoğun bakımda kaldı.

Diğer'in sol eline platin takılırken, başında estetik müdahale gerektiren doku kayıpları oluştu. Olay sonrası gözaltına alınan Mehmet Ali Diğer, tutuklandı. Dayakçı eş, suçlamaları kabul etmezken, olay anında başka bir evde olduğunu söyledi. Kamera kaydındaki kişinin kendisi olmadığını söyledi. Mahkeme heyeti ise sanığın telefon kayıtları ile olay günü konum bilgilerinin incelenmesine karar verdi. Diğer'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

