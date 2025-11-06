Bursa’da kanlı buluşma! Eski eşinin evlendiğini öğrenen adam dehşet saçtı
Bursa'da Kadir B. (62), konuşmak istediği eski eşi Tayyibe T.’nin (60) 3 ay önce evlendiğini öğrendi. Sinirlendi. Elindeki bıçakla kadını yaraladı. Tayyibe T. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Kadir B., tutuklandı.
