takvim-logo

Bursa’da kanlı buluşma! Eski eşinin evlendiğini öğrenen adam dehşet saçtı

Bursa'da Kadir B. (62), konuşmak istediği eski eşi Tayyibe T.’nin (60) 3 ay önce evlendiğini öğrendi. Sinirlendi. Elindeki bıçakla kadını yaraladı. Tayyibe T. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Kadir B., tutuklandı.

takvim.com.tr
takvim.com.tr GAZETE
ABONE OL
Bursa’da kanlı buluşma! Eski eşinin evlendiğini öğrenen adam dehşet saçtı

Bursa'da Kadir B. (62), konuşmak istediği eski eşi Tayyibe T.'nin (60) 3 ay önce evlendiğini öğrendi. Sinirlendi. Elindeki bıçakla kadını yaraladı. Tayyibe T. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Kadir B., tutuklandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN