Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 21:40

Burdur'daki kazı çalışması tüyler ürpertti: İnsan kemikleri ortaya çıktı (İHA)

İNSAN KEMİKLERİ BULUNDU

Belediye ekipleri tarafından istinat duvarı inşası için yapılan kazı sırasında insan kemiği olduğu değerlendirilen kemikler bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.