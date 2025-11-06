Burdur'daki kazı çalışması tüyler ürpertti: İnsan kemikleri ortaya çıktı
Burdur'da belediye ekiplerinin kazı çalışması sırasında insan kemikleri bulundu. Eskiden bölgenin mezarlık olduğu öğrenilirken, ekiplerin incelemesinin ardından kemikler tekrar toprağa gömüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Tüyler ürperten olay, saat 17.30 sıralarında Karasenir Mahallesi Karasenir Caddesi üzerinde meydana geldi.
İNSAN KEMİKLERİ BULUNDU
Belediye ekipleri tarafından istinat duvarı inşası için yapılan kazı sırasında insan kemiği olduğu değerlendirilen kemikler bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından yapılan araştırmada bölgenin eski bir mezarlık olduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemenin ardından kemikler, kepçeyle tekrar bulundukları yere gömüldü.