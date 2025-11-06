Aksaray’da fabrikada kanlı saldırı! Mimarlık şirketinde kurşun yağmuru

Aksaray'da Alpay Ç. (33) isimli şahıs Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) mimarlık ve inşaat üzerine faaliyet gösteren fabrikaya gitti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

Alpay Ç. (33) isimli şahıs Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) mimarlık ve inşaat üzerine faaliyet gösteren fabrikaya gitti. Yanında getirdiği tabanca ile şirketin yönetim kurulu başkanı olan yüksek mimar Tuğrul Pınardağ (37), Ahmet Pınardağ (35) ve Emrah Pınardağ'a (51) ateş etti. Kurşunların hedefi olan üç kişi kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Tuğrul Pınardağ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren zanlı saklandığı arazide yakalandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN