8. sınıf öğrencisi Buğlem otomobilin altında can verdi
Kayseri'de A.Y.B. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 8'inci sınıf öğrencisi Buğlem Berra Alptekin'e çarptı. Alptekin, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 gün önce doğum gününü kutlayan Buğlem ne yazık ki hayatını kaybetti. A.Y.B. ise gözaltına alındı.
