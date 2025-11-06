8. sınıf öğrencisi Buğlem otomobilin altında can verdi

Kayseri'de A.Y.B. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 8'inci sınıf öğrencisi Buğlem Berra Alptekin'e çarptı. Alptekin, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 gün önce doğum gününü kutlayan Buğlem ne yazık ki hayatını kaybetti. A.Y.B. ise gözaltına alındı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

Kayseri'de A.Y.B. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 8'inci sınıf öğrencisi Buğlem Berra Alptekin'e çarptı. Alptekin, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 gün önce doğum gününü kutlayan Buğlem ne yazık ki hayatını kaybetti. A.Y.B. ise gözaltına alındı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN