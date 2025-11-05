Yeni doğan bebek skandalı! Kafatası kırık çıktı 17 günde yaşamını yitirdi!

Ankara'da yaşayan Hacer Ersoy Çetiner, özel hastanede kızı Ahsen'i dünyaya getirdi. Ahsen bebek "Solunum problemi var" denilerek yoğun bakıma alındı. Durumu ağırlaşınca Ankara Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kafatasında kırık olduğu belirlendi. Ahsen bebek, 17 günlükken öldü. Özel hastanede görevli 2 doktor, 2 hemşire, başhekim ve yardımcısı hakkında 6 yıla kadar hapis istendi.

