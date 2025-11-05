Türk Kahvesi, AB’de 'Geleneksel Ürün Adı' "Traditional Specialities Guaranteed" olarak tescillendi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından AB'ye yapılan başvuru sonucunda Türk kahvesinin 'Geleneksel Ürün Adı' (Traditional Specialities Guaranteed) olarak ilan edildi.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 11:35

Paylaş





ABONE OL

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) yapılan açıklamada, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan duyuruyla Türk kahvesinin TOBB tarafından yapılan başvuru sonucu AB'de "geleneksel ürün adı" olarak ilan edildiği belirtildi.

Türk kahvesinin tescillenen adı ʺTraditional Specialities Guaranteedʺ (AA)

3 aylık sürecin tamamlanmasının ardından Türk kahvesinin, Türkiye'nin AB'de tescil edilen ilk geleneksel ürün adı olduğu vurgulanan açıklamada, "Kültürümüzün en köklü sembollerinden biri olan Türk kahvesi, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde de yer alıyor.

500 yılı aşkın geçmişiyle sadece bir içecek değil, misafirperverliğimizin, sohbetin ve dostluğun simgesi. TOBB olarak yerel ve geleneksel değerlerimizi korumak, dünya çapında tanıtmak ve tescil ettirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Türk kahvesinin eşsiz kokusu ve lezzeti Avrupa'da da tescilleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Türk kahvesi (AA)

AB'DEN COĞRAFİ İŞARET TESCİLLİ DİĞER TÜK ÜRÜNLERİ

"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın memecik zeytini, Erzincan tulum peyniri, Aydın çam fıstığı, Afyon pastırması, Afyon sucuğu, Gaziantep fıstık ezmesi, Mut zeytinyağı, Kırkağaç kavunu."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN