Trabzon’da güzellik merkezi faciası: Müşterinin yüzü yandı

Trabzon’da yosun maskesi yaptıran 55 yaşındaki Hamiye Keskin’in yüzünde yanıklar oluştu. Keskin, KTÜ Tıp Fakültesi Acil Servisi’nde tedaviye alındı ve suç duyurusunda bulundu.

Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

Trabzon'da 55 yaşındaki Hamiye Keskin güzellik merkezine gitti. Yosun maskesi yaptırdı. Bir süre sonra yüzünde yanıklar oluştu, şişmeye ve morarmaya başladı. Keskin KTÜ Tıp Fakültesi'nin Acil Servisi'ne giderek tedavi altına alındı. "Yüzümü yaktılar" diyerek isyan eden Keskin, suç duyurusunda bulundu.