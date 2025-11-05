“Sarı Fırtına” Gül’ün hayali gerçek oldu! Bakan Kurum talimatı verdi | Köye halı saha yapıldı

Hakkarili 'Sarı Fırtına' lakaplı gül yıldız mezraya halı saha yapılmasını istedi. Çevre Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla hemen yerine getirildi.

Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025

Derecik ilcesi, Gelişen koyunde yaşayan 13 yaşındaki Gül Yıldız, futbol yeteneğiyle dikkat cekti. Fakat Serhatkale mezrasındaki okulunda doğru duzgun bir saha yoktu. "Sarı I fırtına" lakaplı genc kız da "Bir halı saha yapılsa ne guzel olur" diyerek talebini iletti. Cevre Bakanı Kurum, talimat verdi. 20x40 metre uzunluğunda halı saha yapıldı.

