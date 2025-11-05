“Sarı Fırtına” Gül’ün hayali gerçek oldu! Bakan Kurum talimatı verdi | Köye halı saha yapıldı
Hakkarili 'Sarı Fırtına' lakaplı gül yıldız mezraya halı saha yapılmasını istedi. Çevre Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla hemen yerine getirildi.
Derecik ilcesi, Gelişen koyunde yaşayan 13 yaşındaki Gül Yıldız, futbol yeteneğiyle dikkat cekti. Fakat Serhatkale mezrasındaki okulunda doğru duzgun bir saha yoktu. "Sarı I fırtına" lakaplı genc kız da "Bir halı saha yapılsa ne guzel olur" diyerek talebini iletti. Cevre Bakanı Kurum, talimat verdi. 20x40 metre uzunluğunda halı saha yapıldı.