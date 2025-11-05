Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkutan anlar! Kamyon alev aldı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki bir kamyonun tekerleğinde başlayan yangın dorseye sıçradı. Kısa süre içerisinde büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından tarafından söndürülürken yangın sonrası kamyonda maddi hasar meydana geldi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda malzeme yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Eyüpsultan Çiftalan Sapağı Edirne istikametinde seyir halindeki 26 EY 154 plakalı kamyonun tekerleğinde başlayan yangın dorseye sıçradı.
YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ, KAMYONUN DORSESİNİ KAPLADI
Sürücü kamyonu emniyet şeridine çekerek yangına müdahale etmek istedi fakat kısa sürede büyüyen yangın dorseyi kapladı.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yaklaşık bir saatte söndürülen yangında kamyonda maddi hasar meydana geldi.
Yanan kamyon, çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.