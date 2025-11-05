Kuzey Marmara Otoyolu’nda korkutan anlar! Kamyon alev aldı

Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 09:22

Kuzey Marmara Otoyolu 'nda malzeme yüklü kamyon da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay Yeri - Fotoğraf (DHA)

Ekiplerin müdahalesi sonucu yaklaşık bir saatte söndürülen yangında kamyonda maddi hasar meydana geldi.

Yanan kamyon, çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.