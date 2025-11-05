Hacca ne zaman gidilir, hangi ay? 2026 hac gidiş dönüş tarihleri
2026 yılı hac hazırlıkları heyecanla sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yılki hac kura çekimini tamamladı ve yaklaşık 1 milyon 799 bin aday kutsal topraklara gitme umuduyla kura heyecanı yaşadı. İllere göre gerçekleştirilen kura sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılırken, asil ve yedek adaylar da belli oldu. Peki hacca ne zaman gidilir, hangi ay? İşte tarihleri…
Kura sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan hacı adayları, 11-21 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayabilecek. Kayıt süreci sonrası hac yolculuğunun tarihleri ve kafile planlamaları da Diyanet tarafından açıklanacak. Peki 2026 Hacca ne zaman, hangi tarihte gidilecek? İşte gidiş-dönüş tarihleri…
2026 HACCA NE ZAMAN GİDİLİR?
2026 yılında hac yolculuğu 18 Nisan'da ilk kafilenin yola çıkmasıyla başlayacak. Hacı adaylarının kutsal topraklara sevki 22 Mayıs'a kadar devam edecek.
Dönüşler ise 31 Mayıs itibarıyla kademeli olarak başlayacak ve 25 Haziran 2026 tarihinde son kafilenin yurda dönmesiyle bu yılın hac süreci tamamlanmış olacak.