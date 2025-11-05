Gaziantep lahmacunu AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Gaziantep lahmacunu, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, ''Gaziantep'in yemek kültürü, 500'den fazla yemek çeşidiyle zaten dillere destandır. ' dedi.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 14:07

Paylaş





ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamada, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından 29 Ekim 2025'te yapılan toplantıda alınan karar gereği, Gaziantep lahmacununun Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) girişimleriyle AB'den coğrafi işaret tescili aldığı belirtildi.

Gaziantep baklavası, Araban sarımsağı, menengiç kahvesi ve fıstık ezmesinin önceki yıllarda AB tarafından tescillendiğinin hatırlatıldığı açıklamada, Gaziantep lahmacunuyla birlikte kentteki tescilli ürün sayısının 5'e yükseldiği ifade edildi.

GAZİANTEP'İN YEMEK KÜLTÜRÜ DİLLERE DESTAN

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Gaziantep'in yemek kültürü, 500'den fazla yemek çeşidiyle zaten dillere destandır. Ben, önümüzdeki dönemde kentin her konuda olduğu gibi yemek çeşitliliği ve coğrafi işaretli ürünleriyle de adından daha fazla söz ettireceğine inanıyorum. AB tescil sürecinde emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

"LAHMACUN, ÜLKEMİZİN GURUR KAYNAĞIDIR"

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kararı büyük sevinçle karşıladıklarını belirtti.

Tescilin kültürel bir mirasın dünyaya tanıtımı anlamına geldiğini vurgulayan Akıncı, "Antep lahmacunu yalnızca Gazianteplilerin değil, ülkemizin de gurur kaynağıdır. Bu tescil, kökeni, üretim yöntemi ve kültürel bağlarıyla bir bütün olarak Gaziantep'e ait olduğunu tüm dünyaya tescil ettirmiştir. Her bir ustamızın emeği, her bir fırının kokusu artık Avrupa'da da Gaziantep adıyla anılacaktır." ifadesini kullandı.