Fethiye’de Rus pilotun korkunç sonu! Babadağ’dan atladı kayalıklara çakıldı!

Muğla Fethiye’ye giden Rus uyruklu speedwing (hızlı kanat) pilotu Vıacheslav Gribanov (37), Babadağ’a çıktı. Bin 700 metrelik pistten atlayış yaptı. Ancak atlayışın ardından bilinmeyen nedenle kontrolünü kaybederek kayalık alana çakıldı. Gribanov’un düştüğünü gören diğer pilotlar durumu hemen UMKE, JAK ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025

