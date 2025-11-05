Depremzede Asya'nın yeni annesi... "Asya bana Allah'ın emaneti"

Depremzede Asya, 52 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Ne yazık ki annesi kurtarılamadı. Bir bacağı ve bir kolu ampute edilmek zorunda kaldı. Babasının 4 ay önce evlendiği Melek Atal, ona kucak açtı. Genç kadın “Asya bana Allah’ın emaneti” sözleriyle duygulandırdı...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki iki deprem Adıyaman'ı da etkiledi. Asrın felaketinin yaşandığı gün Adıyaman Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Abidin Atal (40) nöbetteydi. Eşi Zeliha (30) ve kızı Asya evdeydi. Depremde Atal Ailesi'nin yaşadığı 5 katlı apartman yıkıldı. Anne Zeliha ve kızı Asya enkazda kaldı. Komşularının haber vermesi üzerine enkazın başına koşan baba Abidin Atal, kurtarma çalışmalarını gözyaşları içinde izledi.



Enkazdan 52 saat sonra eşi Zeliha ile kucağındaki kızı Asya, çelik kapının altından çıkarıldı. Ancak Zeliha Atal hayatını kaybetti, Asya ise ağır yaralı olarak kurtuldu. Asya, Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Çelik kapının altında kaldığı için sağ kolu ve bacağı kangren oldu ve kesildi. Yaşadığı zorlu sürecin ardından Asya'nın babası Abidin Atal, Melek hanım ile tanıştı. Görücü usulü tanışan çiftin en büyük önceliği, çocuklarının birbirini kabul etmesiydi. Melek'in öz kızı Asel (10) ve Abidin Atal'ın çocukları Asya (6) ve İlker (11) kısa sürede birbirlerine alıştı. Abidin ve Melek 4 ay önce evlendi. 29 yaşındaki Melek Atal, Asya'yı kızı bildi.



ŞİMDİ BİRLİKTE GÜLÜYORUZ

Genç kadının sözleri yüreklere işledi: Asya'yı gördüğüm ilk anda ona içim ısındı. Onun yaşadığı travmayı, kaybını hissettim. Bana Allah tarafından gönderilmiş bir emanet gibi görüyorum. Şimdi birlikte gülüyoruz, oyun oynuyoruz. Artık bir aile olduk.



YEMEĞİNİ OKULA GÖTÜRÜYOR

Melek Atal, her öğlen okula gidiyor. Hem kendi kızı Asel'e hem de Asya'ya yemeğini yediriyor.



Mucize çocuk Asya, depremden 3 gün sonra tonlarca betonun altından çıkarıldı. Tam 10 ay yoğun bakımda kaldı. Baba Abidin Atal, yaşadıkları süreci şöyle anlattı: Kızımın 1 buçuk yılı hastanede geçti. Her gün dua ettim. Sonunda Rabb'im Asya'yı bize bağışladı. Asya halen fizik tedavi görüyor. Artık tek koluyla yemek yemeyi öğrendi.