Boşandığı eşinin aracını üzerine sürdü 'Seni öldürmedim' dedi! Hatice Ekiz ağır yaralandı

İzmir'de Hatice Ekiz, şiddet nedeniyle eşi Hamit Göksel Yılmaz’dan boşandı. Ancak dayakçı koca durmadı. Hatice Ekiz’e yolda yürüdüğü sırada aracıyla hızla çarptı. Ekiz, çarpmanın etkisiyle yere yığıldı.

Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025

İzmir'de Hatice Ekiz, şiddet nedeniyle eşi Hamit Göksel Yılmaz'dan boşandı. Ancak dayakçı koca durmadı. Hatice Ekiz'e yolda yürüdüğü sırada aracıyla hızla çarptı. Ekiz, çarpmanın etkisiyle yere yığıldı. Eski eşinin yanına gelen Yılmaz, "Çocuklara dua et, seni öldürmedim sadece ayağını ezdim" diyerek olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan genç kadının sakat kalma riskinin bulunduğu belirtildi. Cani yakalandı. Ekiz, "Eski eşimin 13 suçtan sabıkası var. Tam 8 kez şikayetçi oldum. Serbest kalıp beni öldürmesinden korkuyorum" dedi.

