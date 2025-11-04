Trafikte yeni dönem başlıyor: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Bunları eksik etmeyin!

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Trafik Yönetmeliği'ndeki değişiklikle beraber bisiklet, elektrikli bisiklet, motorlu bisiklet, motosiklet ve 2001 yılı sonrası üretilen T3 kategorisindeki traktörlerde koruyucu eldiven ve kask zorunlu halde getirildi. Artık zorunlu hale getirilen ekipmanları takmayanlara 993 lira ceza kesilecek. Motosiklette yolculuk yapan sürücü yolcu fak etmeksizin zorunlu hale getirildi.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 11:31

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugün itibari ile Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte motosiklet, motorlu bisiklet, bisiklet, elektrikli bisiklet ve 1 Ocak 2001'den sonra üretilen T3 kategorisindeki traktör sürücüleri için de yeni güvenlik ekipmanları olan koruyucu eldiven ve kask zorunlu halde getirildi.

Üç tekerlekli yük motosikletleri ve karoser ile korunanlar hariç motosiklet sürücülerinin ve taşınan yolcuların koruyucu eldiven takmaları zorunlu hale geldi.





Resmi Gazete'de yayımlanan maddeler

Motosiklet sürücülerinin taşıdıkları yolcular için dikkat

Motosiklet sürücülerinin yanı sıra taşınan yolcuların koruyucu eldiven takmaları Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle birlikte zorunlu hale getirildi. Ek olarak motosiklet yolcuları için de kask takma zorunluluğu devam ediyor.

Yolculara da zorunlu kask ve eldiven uygulaması (AA)

Sürücü ve yolcuların can güvenliği açısından zorunlu hale getirilen ekipmanların bulunmaması halinde 993 lira cezai işlem gerçekleştirilecek.

T3 kategorisinde bulunan traktörler

T kategorisi, tüm tekerlekli traktörleri kapsar. Her bir tekerlekli traktör kategorisinin sonuna, tasarım hızına göre aşağıdaki 'a' veya 'b' işareti eklenir. Azami tasarım hızı 40 km/saate eşit veya 40 km/saatten düşük olan tekerlekli traktörler için 'a', azami tasarım hızı 40 km/saatin üzerinde olan tekerlekli traktörler için 'b' yazılır. T3 kategorisindeki traktörler, çalışır durumdaki yüksüz kütlesi 600 kg'dan fazla olmayan tekerlekli traktörleri kapsar.

