Tekirdağ’da alkollü sürücü yakalandı! 1.65 promil çıktı

Tekirdağ'da yapılan denetimlerde, 1.65 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü hakkında işlem yapıldı.

Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025

Tekirdağ'da yapılan denetimlerde, 1.65 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü hakkında işlem yapıldı. Ceza işlemi, sabah saat 10.00 sıralarında Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Caddesi üzerinde gerçekleşti. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği denetim sırasında durdurulan 53 EE 855 plakalı aracın sürücüsü İ.Ç.'nin yapılan alkol testinde 1.65 promil alkollü olduğu belirlendi. Yapılan kontrollerde sürücüye 36/3- B, 46/2 ve 48/5 maddelerinden toplam 67 bin 465 Türk lirası idari para cezası uygulanırken, ehliyeti 2043 yılına kadar iptal edildi. Araç sahibine de 34/B maddesi gereğince işlem yapılırken, araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.

