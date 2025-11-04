‘Savcıyım’ yalanı pahalıya patladı! Malatya'da dolandırıcı suçüstü yakalandı

Malatya'da 'savcıyım' yalanıyla dolandırıcılık yapan kişi için harekete geçildi. Ekipler 82 saatlik kamera kayıtlarını inceleyerek şahsı takibe aldı, suçüstü bir şekilde yakaladı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 16:44

Paylaş





ABONE OL

Malatya'da kendini savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentteki dolandırıcılık olaylarının önlenmesine ve aydınlatılmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bir vatandaşı banka hesaplarının terör örgütü tarafından kullanıldığını beyan ederek dolandıran ve kendini savcı olarak tanıtan A.H.M'yi polis ekipleri 82 saatlik güvenlik kamera görüntüsünü inceleyerek tespit etti.

82 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ ZANLI SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Takibe alınan ve başka bir kişiyi dolandırırken suçüstü yakalanan zanlı, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, zanlının dolandırdığı kişiden parayı alıp bölgeden uzaklaşması daha sonra alışveriş yapması yer alıyor.