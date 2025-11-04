Oğlunun ölümünden komşusunu sorumlu tuttu! Bisikletle camiye giden Hikmet Güzey’i sokak ortasında vurdu

Konya'da sabah namazına gitmek üzere bisikletiyle yola çıkan Hikmet Güzey, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Hikmet Güzey, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025

Konya'da sabah namazına gitmek üzere bisikletiyle yola çıkan Hikmet Güzey, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Hikmet Güzey, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



sabah namazına gitmek üzere bisikletiyle yola çıkan Hikmet Güzey, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Hikmet Güzey, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Katil zanlısı Gökhan Tunç, yakalanarak gözaltına alındı. Hikmet Güzey ile İsmet Tunç'un birlikte ot toplamaya gittiği, o sırada bir otomobilin çarpması sonucu çocuğun öldüğü, Gökhan Tunç'un da oğlunun ölümünden komşusunu sorumlu tutarak, "Oğluma sahip çıkmadın" diyerek öldürdüğü belirtildi.

