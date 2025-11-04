Engin Çağlar’a çarpan motosiklet sürücüsü: Bir anda önüme çıktı

Usta aktör Engin Çağlar’a çarparak ölümüne neden olan motosiklet sürücüsü Berkay U., ifadesinde kendini böyle savundu: Bir anda önüme çıktı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

İstanbul Şişli'de 31 Ekim Cuma günü saat 20.10 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışan usta aktör Engin Çağlar'a (85) motosiklet sürücüsü Berkay O. (21) çarptı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Engin Çağlar, kurtarılamadı. Oyuncunun cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Motosiklet sürücüsü Berkay O., gözaltına alındı.

'ARKASINA BAKMADI BEN DE ÇARPTIM'



Berkay O., adliyeye sevk edildi. İfadesinde, "Ben sağdan gidiyordum. Biraz karanlıktı. Fark ettiğim anda frene bastım. Duramayacağımı anladığımda korna ve selektör yaptım. O, arkasına bakmadan devam etti, ben de çarptım. Motorum taksiye çarptı, ben de sürüklenip yaralandım. Serbest bırakılmamı talep ediyorum" dedi. Berkay O., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN