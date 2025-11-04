Darıca’da kolon çatlağı paniği! 2 bina tahliye edildi
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 ve 3 katlı yan yana 2 binada dairelerin kolonlarında meydana gelen çatlaklar nedeniyle vatandaşlar evlerini tahliye etti. Ekiplerin bölgeye gelerek inceleme yapması bekleniyor. Binalardaki 9 dairede oturan vatandaşlar kolonların çatlaması nedeniyle korkarak evlerini tahliye etti. Vatandaşlar yetkilileri arayarak binaların incelenmesi için yardım istedi.