Çinli doktor Yuan’ın Türkiye sevdası: Eruh’a yerleşti | “Her gün büryan yiyorum, halk beni çok seviyor”

Çinli doktor Yuan Zhilin, mesleğine Türkiye’de devam etme kararı aldı. Sınavların ardından Siirt Eruh’a atandı. Bölge halkının sevgisini kazandı...

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

Zhili'nin 1993'te başladı. Aile dostları olan bir Türk'ün davetiyle İstanbul'a geldi. Doktor olan annesiyle birlikte İstanbul'u çok sevip yerleşmeye karar verdi. Babası da Çin ile Türkiye arasında mekik dokudu. Zhilin de ortaokul ve lise eğitimini Türkiye'de tamamladı. Ardından ailesiyle ülkesine dönüp tıp okudu. Ama aklında hep Türkiye vardı. Özel kurslarda Çince eğitim vermeye başlayan Yuan, bu sırada Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na hazırlandı. Yuan, geçen yıl sınavı kazanmasının ardından Sağlık Bakanlığı'nca 9 ay önce Siirt'in Eruh İlçesi'ne atandı.



EruhDevlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi'nde pratisyen hekim olarak çalışmaya başlayan 45 yaşındaki Yuan, şunları kaydetti: Eruhlu vatandaşlar beni çok seviyorlar. Burada kalacağım. Siirt'in yemeği büryanı da çok seviyorum. Her seferinde 1.5 porsiyon büryan yiyorum.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN