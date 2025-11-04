Bursa’da kanlı kavga! 20 yaşındaki kadın 45 bıçak darbesiyle hayatını kaybetti

Salih Can M., tartıştığı Rus sevgilisi Arzu Khalılova’yı 45 bıçak darbesiyle katletti.

Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025

Bursa'da Rus uyruklu Arzu Khalılova (20) ile erkek arkadaşı Salih Can M. (27) arasında dün bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Olay kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. M., eline aldığı bıçakla dehşet saçtı. Arzu Khalılova, vücuduna isabet eden 45'ten fazla bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Ağır yaralanan Khalılova, hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç kadının ölüm haberini alan yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, olay yerinden kaçan Salih M. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

