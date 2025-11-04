Antalya’da dehşet anları! Alkollü saldırgan bankta oturan vatandaşı bıçaklayarak öldürdü

Antalya Kepez’de bankta alkol alan Sedat Demirören (28), yoldan geçenlere sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu. Üzerinde bulunan bıçakla kaldırımda yürüyen vatandaşlara saldıran Demirören, o sırada scooter ile ilerlemekte olan Ali Haydar Özyıldırım’ı (58) göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Bıçağı parkın çimlerine sildikten sonra kaçan alkollü katil, yakalanarak tutuklandı. Ali Haydar Özyıldırım’ın iki korneası ailesi tarafından bağışlandı.

Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025

