24 Kasım tatil mi, yarım gün mü? Öğretmenler Günü resmi tatil mi, okullar açık olacak mı?

Türkiye’de her yıl 24 Kasım’da büyük bir anlamla kutlanan Öğretmenler Günü, eğitim camiası için en özel günlerden biri. Mustafa Kemal Atatürk’e “Başöğretmen” unvanının verildiği tarih olarak kabul edilen bu gün, öğretmenliğin toplumdaki yerini hatırlatıyor. Peki 24 Kasım Pazartesi resmi tatil mi, okullar tatil mi? İşte merak edilenler.

04 Kasım 2025

24 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Başöğretmen" unvanının verildiği günü temsil ediyor. 1981 yılı, Atatürk'ün doğumunun 100. yılı dolayısıyla "Atatürk Yılı" ilan edilmiş ve aynı yıl bu özel gün ilk kez Öğretmenler Günü olarak kutlanmıştı.

O tarihten bu yana her 24 Kasım'da, öğretmenlerimizin topluma kattığı değer, sabır ve emek bir kez daha saygıyla anılıyor. 2025'te 24 Kasım Hangi Güne Denk Geliyor? 2025 yılında 24 Kasım Pazartesi gününe denk geliyor. Haftanın ilk gününe rastlaması nedeniyle öğrenciler, "dersler işlenecek mi?" sorusunun cevabını merak ediyor.