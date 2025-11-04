24 Kasım tatil mi, yarım gün mü? Öğretmenler Günü resmi tatil mi, okullar açık olacak mı?
Türkiye’de her yıl 24 Kasım’da büyük bir anlamla kutlanan Öğretmenler Günü, eğitim camiası için en özel günlerden biri. Mustafa Kemal Atatürk’e “Başöğretmen” unvanının verildiği tarih olarak kabul edilen bu gün, öğretmenliğin toplumdaki yerini hatırlatıyor. Peki 24 Kasım Pazartesi resmi tatil mi, okullar tatil mi? İşte merak edilenler.
24 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Başöğretmen" unvanının verildiği günü temsil ediyor. 1981 yılı, Atatürk'ün doğumunun 100. yılı dolayısıyla "Atatürk Yılı" ilan edilmiş ve aynı yıl bu özel gün ilk kez Öğretmenler Günü olarak kutlanmıştı.
O tarihten bu yana her 24 Kasım'da, öğretmenlerimizin topluma kattığı değer, sabır ve emek bir kez daha saygıyla anılıyor.
2025'te 24 Kasım Hangi Güne Denk Geliyor?
2025 yılında 24 Kasım Pazartesi gününe denk geliyor. Haftanın ilk gününe rastlaması nedeniyle öğrenciler, "dersler işlenecek mi?" sorusunun cevabını merak ediyor.
24 Kasım Öğretmenler Günü Tatil Mi, Yarım Gün Mü?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi tatil takvimine göre 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil değil. Dolayısıyla o gün okullar açık olacak ve dersler normal şekilde devam edecek.