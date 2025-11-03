Zonguldak’ta emekli polisten dehşet: Kahvehaneyi bastı! 2 kişi öldü

Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025

Zonguldak'ta iddiaya göre; psikolojik sorunları olduğu öne sürülen malulen emekli polis Okan Özcan, elinde av tüfeğiyle köy kahvehanesine geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle ateş açan Özcan'ın tüfeğinden çıkan saçmalar kahvehane sahibi ve eski muhtar Kasım Özcan (59), Aydın Özbakış (37), Gökhan G. (39) ve Hüseyin G.'ye (67) isabet etti. Yaralılar kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli kendi aracıyla köyden kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Kasım Özcan ile Aydın Özbakış kurtarılamadı. Gökhan G. ve Hüseyin G. ise hastanede tedaviye alındı. Okan Özcan, polis memuruna teslim oldu. Okan Özcan'ın yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle polislikten erken emekli edildiği öğrenildi.

