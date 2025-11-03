Sultangazi’de sünnet pilavı kabusa döndü: 150 kişi zehirlendi

İstanbul Sultangazi’de bir sünnet töreninde 150 misafire tavuklu pilav ikram edildi. Bir süre sonra rahatsızlanan misafirler, hastanenin yolunu tuttu. Zehirlenen vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. İkramı yapan aile, karakola giderek tavukları satın aldıkları firma hakkında şikayetçi oldu. Tavukların satın alındığı firmadan numune alınarak, laboratuvar testlerine gönderildi

Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025

