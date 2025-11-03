Şans Topu 2 kişiye 1.1 milyon
5+1 bilen 2 kişi 1 milyon 123 bin lira kazandı. 5 bilenler 17 bin 239 lira, 4+1 bilenler bin 942 lira, 4 bilenler 213 lira, 3+1 bilenler 110 lira, 3 bilenler 35 lira, 2+1 bilenler 47 lira, 1+1 bilenler 22 lira, 0+1 bilenler 22 lira alacak.
