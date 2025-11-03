Reha Muhtar kriz çıkardı: THY'den sert karar kara listeye alındı!

Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025

Uçağı kaçıran ve telefonla X-ray'den geçmeye çalışan ve çıkışsız bir kapıdan çıkmaya kalkışan Reha Muhtar, İstanbul Havalimanı'nda personelle tartıştı. Konuyla ilgili Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün açıklama yaptı. Reha Muhtar'ın kara listeye eklendiğini duyurdu. Üstün, "Havalimanı güvenlik kuralları herkesin güvenliği için geçerlidir ve hiçbir istisna yapılmaz. Uçuşu öncesinde bu kuralları ihlal etmeye çalışıp görevli personele karşı uygunsuz davranan Reha Muhtar, artık Türk Hava Yolları uçuşlarında kara listededir" ifadelerini kullandı.

