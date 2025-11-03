Minik Hulusi kazandı: SMA savaşında mutlu son!

Tekirdağ'ta yaşayan Sert çiftinin 3,5 yaşındaki SMA Tip 2 hastası çocukları Hulusi’nin yardım kampanyasında mutlu sona ulaşıldı.

Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025

Tekirdağ'da yaşayan Sert çiftinin 3,5 yaşındaki SMA Tip 2 hastası çocukları Hulusi'nin yardım kampanyasında mutlu sona ulaşıldı. Baba Mustafa Sert, "Çok mutluyuz. Aylarca süren stresli günler geride kaldı. Artık çocuğumuz umuda koşacak" dedi. Çok mutlu olduklarını belirten baba Mustafa Sert, "Dualarınızla, desteklerinizle, paylaşarak büyüttüğünüz bu yolculuk bugün mutlu sona ulaştı. Bu bir kişinin değil, binlerce güzel insanın zaferidir. Hulusi için umut, sevinç, gözyaşı, minnet bir arada. Artık çocuğumuz umuda koşacak" dedi.

