Mersin’de kum zambakları alarmı: Koparanlara milyonluk ceza!

Mersin'in Anamur ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ve beyaz çiçekleriyle deniz kıyılarını süsleyen göz kum zambakları, tüm Akdeniz kıyılarında yetkililer tarafından etrafı çevrilerek koruma altında tutuluyor. Mersin Valisi Atilla Toros, “Kum zambaklarını korumak hepimizin görevi. Koparmak veya taşımak yasak, 547 bin TL ile 2 milyon 800 bin TL arasında cezası var. Kum zambaklarını, çocuklarımıza teslim etmemiz gerekiyor” dedi.

Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025

